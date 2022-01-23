توقعات الأبراج لشهر فبراير 2022.. الحمل والثور يحصلان على ثروة

مع انتهاء شهر ميلادي وبدء آخر جديد، تتغير الأبراج والفلك في حركة دورانها مع الشمس والقمر، الأمر الذي يرسم خريطة جديدة لأصحاب الأثني عشر برجًا، وهو ما يبحث عنه الكثيرون عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن توقعات الأبراج لشهر فبراير 2022، وما هي الأبراج الأكثر حظًا والأسوأ.

توقعات الأبراج لشهر فبراير 2022

وقال خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمور غير مستقرة حاليًا، على جميع المستويات لأصحاب الأبراج الأثني عشر، لكن توقعات الأبراج لشهر فبراير 2022، مع بداية شهر فبراير تتحسن الأوضاع مع معظم الأبراج، ويكون شهر الوفرة المادية لعدد من الأبراج.

توقعات برج الحمل خلال شهر فبراير 2022

وبحسب خبير الأبراج محمد صبحي فأن مواليد برج الحمل على موعد مع الاستقرار والتفاهم بينك وبين الشريك على المستوى العاطفي، ولكن لن تدوم كثيرا، حيث ستجد أنك غير متحكم في هذه العلاقة، ولا تشعر بالشغف للاستمرار مع الشريك.

وقد يظهر شخص من الماضي أو قد تفكر في الدخول في علاقة جديدة وتجد نفسك في حيرة كبيرة لعدم رضاك عن علاقتك مع الشريك مما يتسبب لك في ضغوطات نفسية على مدار الشهر.

أما على المستوى المهني، فأن أوضاعك المادية تتحسن ويحدث تطوير في وضعك المالي مما يجعلك شغوفا بالاستمرار في الترقية والصعود والنجاح هذه الفترة، موضحًا أن فبراير 2022 سيكون شهر العمل وجني ثمار تعبك خلال الفترة الماضية واحذر أن تصاب بالإحباط من المحيطين بك ولا تستسلم لهم.

توقعات برج الثور خلال شهر فبراير 2022

أما مواليد برج الثور فيرى خبير الأبراج أن شهر فبراير يبدأ بانتهاء تراجع كوكب الزهرة، مما يجعلك تصحح مسار علاقتك العاطفية والمهنية، وتستعيد السيطرة على أمورك مع الشريك وتحل الخلافات والمشاكل العالقة بينكما، وستقضي وقت طال انتظاره ومصارحة ومكاشفة بينكما تنتهي بهدوء واستقرار وقضاء وقت ممتع مع الشريك.

أما على المستوى المهني، تبدأ في تصحيح أوضاعك المادية وتحقيق وفرة قبل نهاية الشهر وأن تدخر جزء من الأموال وتلافي الأخطاء التي حدثت في الشهر الماضي ستجد تقديراً من مديريك في العمل وقد تحصل على ترقية لتفانيك في العمل وتحقيق إنجاز مهني كبير.

توقعات برج الجوزاء خلال شهر فبراير 2022

ويعتقد خبير الأبراج محمد صبحي، أن على المستوى العاطفي، سيتحدث صاحب برج الجوزاء مع الشريك عما يقلقه من العلاقة وتبدأ في مرحلة الحوار والتفاهم مدعوم بانتهاء تراجع الزهرة مما يفتح لك الأبواب العلاقة عاطفيه ذات تناغم وتفاهم مع الشريك.

أما على المستوى المهني فبعد طول انتظار تجد نفسك في طريق النجاح المهني والمادي، قد تفتح لك باب جديده في التجارة أو الشراكة مع آخرين وتجد نفسك مقبل علي وفره ماليه وتحقيق استقلال مادي بعد فترة عناء أنت أمام تحديات وأنت جدير بهذه الثقة وتحقيق ما كنت تتخيل أنه مستحيل.

توقعات برج السرطان خلال شهر فبراير 2022

ويقول محمد صبحي، يبدأ فبراير لمواليد برج السرطان بوضع عاطفي أكثر من رائع قد تكون لديك فرصة في الأسبوع الأول من الشهر لقضاء لقاء عاطفي ممتع وقت أكثر رومانسية مع الشريك.

أما على المستوى المهني، فتكون أكثر تركيزا واستقرارا مهنيا وماديا وتحاول جاهدا أن تثبت للجميع ومن حولك انك بالرغم من العقبات التي مرت بك فانت قادر علي الوصول لهدفك، أنت على بعد خطوات هذا الشهر أن تكسب ثقة الجميع وأن تتقدم نحو الاستقرار.

توقعات برج الأسد خلال شهر فبراير 2022

ويقول محمد صبحي، إن مواليد برج الأسد على المستوى العاطفي خلال شهر فبراير يتأثر كثير باقتران الشمس الحاكم مع عطارد المتراجع، مما يخلق حالة من الشد والجذب والضغوط مع الشريك قد تصل إلي مرحل الانفصال، مما يصيبك بحاله سيئة ووضع متدهور طوال شهر فبراير ولكن تبدأ الأمور في التحسن الحذر قبل نهاية الشهر على استحياء.

أما على المستوى المهني، مع دخول الشمس الحاكم بيت الدلو والاقتران بكوكب عطارد المتراجع تواجه متاعب مادية ومهنية كثيرة وتجد إنك غير متحكم في أمورك المهنية وتتعرض خلال شهر فبراير لهزات عنيفة ماديا ومهنيا وقد تتعرض لخسائر كبيرة وتجد نفسك في أزمات طاحنة ولكن تبدأ الأمور في التحسن في الأسبوع الأخير من شهر فبراير مما يجعلك تعود للتفاؤل مرة أخرى.

توقعات برج العذراء خلال شهر فبراير 2022

وعلى المستوى العاطفي لأصحاب برج العذراء، يبدأ فبراير بفتح صفحة جديدة لك وتجد نفسك في حاجة إلى استقرار عاطفي وأن تجلس مع الشريك لحل الخلافات والمشاكل العالقة ولكن ستجد صعوبة في بداية الأمر بإقناعه بالحوار ثم تبدأ الأمور فالتحسن تدريجيا بينك وبين الشريك في النصف الثاني من فبراير.

أما على المستوى المهني، أمامك تحدٍ كبير عليك أن تتخطاه وأن تقاوم من يحاول أن يثبت للآخرين فشلك، وستجد في بداية الشهر أنك معرض للخداع أو الوشاية من المحيطين بك ثم ما أن تلبث أن تزيح كل هذا وتصل لهدفك وتصل إلى إثبات فشل من يكيد لك وتكسب ثقه المحطين بك وتستعيد التوازن المادي والمهني.

توقعات برج الميزان خلال شهر فبراير 2022

على المستوى العاطفي لأصحاب برج الميزان، تبحث عن طريقة لحل لخلافات مع الشريك مما يجعلك تصل إلى حلول وسط ولكن لن ترضيك ستشعر أنك مقيد في هذه العلاقة وأنك تعطي أكثر، وستجد نفسك في حالة سيئة عاطفيا.

أما على المستوى المهني، تحسن مهنيا تدريجي وحالة من الرضا المؤقت عما تبذله في عملك ولكن لن تشعر بالتقدير الذي تتمناه مما يجعلك تبحث عن مكان آخر يقدر تعبك في عملك وهو ما يخلق عبئا ماديا عليك في منتصف الشهر ولكن بحكمتك ستتجاوز هذه الأزمة الطارئة بسلام.

توقعات برج العقرب خلال شهر فبراير 2022

مولود برج العقرب، لست على استعداد أن تناقش مع الشريك أو مجادلة، وهذا ما يجعل الفجوة بينك وبين الشريك تتسع وربما يظهر شخص آخر يعطيك ما ينقصك مع الشريك وما كنت تصبو وتطمح إليه وستجد نفسك أمام تحد أما أن تستمر بهذا الفتور وأما أن تعطي للشريك الجديد فرصة للدخول في حياتك.

أما على المستوى المهني تحصل على ترقية وتقدير من محيط عملك وستجد أن جهدك الذي بذلته من قبل لم يذهب هباء وتتاح لك فرص جديدة وقوية لفتح مشاريع تجارية خاصة.

توقعات برج القوس خلال شهر فبراير 2022

عاطفيا، يجد مولود برج القوس في شهر فبراير أنه يمضي وقت كنت تحتاج إليه مع الشريك وتصل إلى حالة من السعادة مع الشريك طال انتظارها، وتقضي وقت سعيد وتكون أكثر حرصا على تجنب الخلافات والعتاب مع الشريك.

أما على المستوى المهني، ستنشغل كثير في هذا الشهر في وضع قدمك على طريق تخطط له منذ فترة طويلة ولكنك ستجد أن مصروفاتك أكثر من مدخولاتك وهو ما يجعلك تشعر ببعض التخبط وسينتهي كل هذا بنجاح مهنيا بامتياز وستجد أنك نجحت لما قد خططت له منذ فترة طويلة.

توقعات برج الجدي خلال شهر فبراير 2022

على المستوى العاطفي، يستطيع مولود برج الجدي أن ترمم في بداية الشهر الأوضاع العاطفية وستجد أن الشريك يدعمك بصورة قوية وسوف تقضي أوقات ممتعة مع الشريك بعد مدة من الخلافات.

مهنيا، تبدأ الأمور في التحسن بعد شهر عانيت فيه كثيرًا من التخبط وعدم الاستقرار المادي تتاح لك فرصة ستكون الأقرب لعبورك للوفرة المالية ولكن لا تتخلى عن حذرك في نفقاتك وتوجيه مصروفاتك إلا للضرورة حتى تمر هذه الفترة بسلام.

توقعات برج الدلو خلال شهر فبراير 2022

عاطفيا، يبدأ شهر فبراير لمولود برج الدلو بتوتر مع الشريك متأثرا باقتران الشمس وكوكب عطارد في منزلك مما يخلق فجوة من التباعد بينك وبين الشريك وتكون الأوضاع خارج السيطرة أحيانا ولكن لن تستمر هذه الفترة طويلا حيث إنك ستفتح الباب لعدم اتساع فجوة الخلافات مع الشريك وتنجح في ذلك بعد معاناة.

أما مهنيا، تتأثر سلبيا بتواجد الشمس في منزلك الذي يمثل بيت الوبال واقتران الشمس بكوكب عطارد المتراجع قد تشعر ببعض الإحباط المادية والضغوط المهنية وخروج الأمور عن السيطرة مما يخلق حالة من التدهور حتى النصف الثاني ثم تبدأ الأمور في التحسن وتستعيد السيطرة على أوضاعك المهنية، واحذر من دخول تجارب أو أي مجازفة ماديا.

توقعات برج الحوت خلال شهر فبراير 2022

عاطفيا، يقابلك بعض التخبط مع الشريك ثم تبدأ في النقاش وحل الخلافات وبدء صفحة وشراكة عاطفية قوية، وأمامك فترة ممتعة خاصة في نهاية الشهر بعد خروج الشمس من بيت الوبال الدلو، وينصحك الأبراج باستغلال كل فرصة لحل المشاكل والخلافات مع الشريك فالأمور في صالحك.

أما مهنيًا، يبدأ شهر فبراير ببعض الضغوط المادية والمهنية ثم تتحسن الأمور خلال منتصف الشهر وتتاح لك فرصة قوية وترقية واستقرار مادي يلزمك تجنب الإسراف ومحاولة التوازن في النصف الأول من الشهر حتي تمر فترة الضغوط بسلام.