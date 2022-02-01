توقعات الأبراج عن عام النمر 2022: «فلوس وشغل كتير وأبعدوا عن قص الشعر»

بدأت الصين اليوم الثلاثاء، احتفالات أول أيام عيد رأس السنة القمرية الجديدة، المعروف بعام «النمر»، وسط إجازات وصخب وإطلاق الألعاب النارية.

«الوطن» ترصد أبرز التوقعات الإيجابية والسلبية لهذا العام.

التغيير والعمل الجاد فى توقعات عام النمر الصيني 2022

بحسب موقع «ذا ستار»، توقع الخبراء أن يشهد عام «النمر» تغييرا كبيرا في اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة مصيرية لمواليد هذا البرج والدول بشكل عام، فإن عام النمر المائي 2022، يتميز بالعمل، مما يجعل هذا العام مختلفا عن الماضي «الثور»، المعدني الماضي، لكون أن حيوان النمر يشتهر بقوته وجرأته، وقدرته على فعل كل شيء على نطاق واسع.

تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة فى عام النمر 2022

وعلى الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يجلب عام النمر مكاسب كبيرة للمستثمرين و شركات التجارة العالمية، فيجب على المستثمرين تقديم مقترحات جديدة للإدارات المالية من أجل الحصول على فرصة جيدة للتبادل التجاري بين الدول.

التوقعات السلبية بشأن عام النمر

وقال خبراء الأبراج، إنّ التوقعات السلبية بشأن عام النمر، تتمركز فى ارتفاع التوتر فى كافة العلاقات، مما يؤثر على الحياة الاجتماعية والسياسية بين الأفراد والدول، معربين عن ضرورة التنزه، والترفيه عن النفس حتى تتحسن العلاقات بين جميع الأطراف.

خرافات بشأن عام النمر الصيني 2022

وبحسب شبكة «سي أن أن»، البريطانية، قال الخبراء إنّ هناك الكثير من القواعد والخرافات المرتبطة بالسنة القمرية الجديدة، كعدم غسل الشعر أو قصه أول أيام العام، وذلك لأن الحرف الصيني لكلمة «الشعر» هو الحرف الأول في كلمة الازدهار والتغيير، لذلك ينظر إلى غسله أو قصه، في حين يرتدى الصينيون الملابس المرتبطة باللون الأحمر، وذلك لربطه بالحظ والازدهار.