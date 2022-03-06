عاجل.. تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى إلى الغد

قررت الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» و21 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى» إلى جلسة غد الاثنين 6 مارس الجاري، لاستكمال مرافعة باقي دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.