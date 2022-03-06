بدء جلسة محاكمة حسن راتب ونائب الجن والعفاريت في «الآثار الكبرى»

بدأت الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، والتي من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لدفاع المتهم الرابع في القضية.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.

الاتهامات في القضية

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.