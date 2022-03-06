استكمال محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى بعد قليل

تستكمل الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خليل عمر، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت» و21 متهما آخرين، في قضية «الآثار الكبرى».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش، حيث أجلت محكمة الجنايات جلسة أمس، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الرابع، اليوم الأحد.

قضية الآثار الكبرى

وشهدت جلسة أمس، العديد من الأحداث، أبرزها، سماح هيئة المحكمة للمتهم الأول علاء حسانين، بالتحدث، بعد أن أخبر المحكمة أنّ لديّه ما يريد قوله، وطالب هيئة المحكمة بأن تنفذ العدالة السماوية.

بطلان إذن النيابة العامة

وطالب دفاع حسانين، ببراءة موكله تأسيسا على بطلان إذن النيابة العامة، وتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه، وانتفاء أركان جريمة الاتجار بالآثار وتهريبها والتنقيب عنها، فضلا عن انتفاء أركان تشكيل وإدارة عصابة، وإتلاف الآثار.

وأضاف دفاع نائب الجن والعفاريت، أنّ التحريات التي أُجريت يتمثل فيها عدم جديتها وانقطاع صلة المتهمين ببعضهم البعض، وعدم تعرف أي من شهود الإثبات على المتهم أثناء العرض على النيابة العامة.

وقدّم دفاع حسانين، صورة فوتوغرافية إلى هيئة المحكمة، ظهر فيها المتهم أثناء مؤتمر عقد في قرية دلجا مركز دير مواس، وهو بنفس الملابس التي تم ضبطه وتصويره بها من قبل مجري التحريات، ما يؤكد خطأ محضر الضبط الذي تم تحريره، بأنّه ضُبط في دائرة مصر القديمة على حد مرافعة الدفاع.