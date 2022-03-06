مدير «المناخ الأخضر»: منحة 32 مليون دولار لمشروع حماية دلتا نهر النيل

أكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، يانك جليماريك، أن الصندوق سيقوم بتقديم منحة 32 مليون دولار، لمشروع حماية دلتا نهر النيل من آثار التغيرات المناخية، في ظل ما تشير إليه الدراسات بأن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة في العالم والأكثر حساسية وهشاشة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة بعد غد للمشروع على أرض الواقع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر وزارة البيئة، في إطار زيارته لمصر، أن فكرة المشروع قائمة على إنشاء أو استخدام الكثبان الرملية، كآلية للحد من مواجهة ارتفاع سطح البحر، واستخدام حلول نابعة من الطبيعة من جانب، ومواجهة التغيرات المناخية من جانب آخر.

الساحل الشمالي والدلتا الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

وأوضح «جليماريك» أن كل التقارير تشير إلى أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، تعد أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى دعم الصندوق لمصر من خلال مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي».

وأعرب عن ثقته في استضافة مصر لـ مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن المؤتمر سيكون لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية على أرض الواقع.

إنشاء صندوق المناخ الأخضر

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة، كما أشار إلى تطلعه لزيارة هذا المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدى التقدم الذي حدث في مراحل التنفيذ.

جدير بالذكر أن صندوق المناخ الأخضر جرى إنشاؤه بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.