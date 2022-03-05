ما هو الطقس؟.. جاوب السؤال واربح دراجة من «البيئة»

بسؤال عن ماهية الطقس، أطلقت وزارة البيئة رسميا، اليوم، مسابقة «صحتنا في كوكبنا» كإحدى الفعاليات التعريفية بمؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخ cop27 والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي، ومن المقرر أن تمنح المسابقة 2000 دراجة للرابحين من المتسابقين.

وعن شروط الاشتراك في المسابقة للحصول على الدراجات، قال محمد مصطفى، مدير الوعي البيئي بوزارة البيئة، وضعت المسابقة عددا من الشروط يجب توافرها في المشاركين، أبرزها أن يتراوح عمر المتسابق المشارك من 12 عاما وحتى 40 عاما، وأن يجيب على أحد الأسئلة المطروحة على موقع وزارة البيئة للمسابقة عبر الرابط المرفق.

100 فائز شهريا بتلك الشروط

وأشار مدير الوعي البيئي بوزارة البيئة إلى أن الأسئلة ستوضع بشكل شهري، وسيتم اختيار 100 فائز شهريا ليكون إجمالي الفائزين ألف بحلول مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، وبشكل استثنائي سيشهد شهر رمضان المعظم طرح ثلاثة أسئلة بمعدل سؤال كل ثلاثة أيام وسيتم إعلان 300 فائز بنهاية الشهر الكريم.

وأكد أن الأسئلة التي أعدها مجموعة من خبراء البيئة والمناخ ستدور حول التعريف بالمشكلات البيئية، خاصة مشكلات تلوث الهواء والمصطلحات المتعلقة بالتغيرات المناخية لرفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بخطورة التغيرات المناخية وما تسببه من ضرر على البيئة بشكل عام والصحة بشكل خاص.

ألف دراجة بشرم الشيخ

أما فيما يخص الألف دراجة المتبقية قال مصطفى: «ستكون الألف دراجة المتبقية جزءا من الفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ كنوع من الترويج للمؤتمر والتعريف بالفعاليات المصاحبة له، حيث سيشهد المؤتمر تنظيم ماراثون للدراجات لتشجيع النقل المستدام صديق للبيئة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والتي تستعد لإعلانها مدينة خضراء صديقة للبيئة تشجع النقل النظيف الخالي من الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري».