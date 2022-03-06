من يراقب سعر الرغيف الحر في المخابز السياحية؟.. مصدر يجيب

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين مسؤولة عن سعر الرغيف البلدي المدعم فقط في المخابز البلدية التي تخضع لها، مؤكدة أنه فيما يتعلق بسعر الرغيف الحر والذي تنتجه المخابز السياحية المنتشرة في الأسواق والشوارع، فهو يخضع للعرض والطلب بناء على سعر جوال الدقيق الذي يشتريه المخبز السياحي.

ثبات سعر رغيف العيش البلدي المدعم

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا مساس حتى الآن بسعر رغيف العيش البلدي المدعم، الذي يباع حاليًا بسعر 5 قروش للمواطن المقيد على بطاقة التموين، موضحة أن كل فرد مقيد على البطاقة التموينية يستحق عدد 5 أرغفة يوميًا بسعر 25 قرشًا، بواقع 150 رغيفًا حصة الفرد الواحد طوال الشهر بسعر 750 قرشًا شهريًا.

وأوضحت المصادر أن الرقابة على المخابز السياحية تكون من خلال مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمواصفات، مع مطابقة وزن رغيف الخبز بسعره المباع بناء على قائمة الأسعار والأصناف التي يعلنها كل مخبز، مشيرة إلى أن سعر الرغيف الحر يعتمد في الأساس على العرض والطلب وعلى سعر الدقيق أيضًا.

في سياق متصل، أوضح مصدر في محافظة القاهرة أنه جارٍ بحث آلية لضبط الأسواق والرقابة على المخابز السياحية وبحث تراخيصها وعملها بالتنسيق بين التموين والمحافظة والجهات الرقابية الأخرى مثل مباحث التموين والأحياء، لاتخاذ إجراء بشأن المخابز السياحية المخالفة، مضيفًا لـ«الوطن» أن الدقيق يباع بالسعر الحر للمخابز، وهذا لا يعني وجود أي تلاعب في الأسعار أوالجودة أو الوزن.

سعر رغيف العيش في المخابز السياحية

تجدر الإشارة إلى أن طن الدقيق ارتفع بمعدل 1500 جنيه للطن، مما أدى إلى زيادة سعر العيش في المخابز السياحية الحرة، حيث بلغ سعر الرغيف حاليًا من 50 قرشًا و75 قرشًا و1 جنيه، وذلك بناء على حجم ووزن كل رغيف.