سعر رغيف العيش البلدي المدعم.. ثابت عند 5 قروش على بطاقة التموين

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أن سعر رغيف العيش البلدي المدعم الذي يصرف على بطاقة التموين ثابت ولم يحدث أي تغيير فيه، بالنسبة للمواطنين الذين يقومون بصرف الخبز المدعم على بطاقة التموين والبالغ عددهم 72 مليون مواطن، نافيا ما يتردد على مواقع السوشيال ميديا بشأن وجود زيادة في أسعار الخبز.

سعر رغيف العيش البلدي المدعم

ونوهت مصادر وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، بأن سعر رغيف العيش المدعم الذي يصرف من المخابز البلدية التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة التموين، ثابت عند 5 قروش للرغيف، موضحة أن الوزارة لم تقرر أي زيادة في سعر رغيف العيش كما يثار.

حصة الفرد الواحد من رغيف العيش

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة كل فرد من رغيف الخبز البلدي على بطاقة التموين، عند 5 أرغفة يوميا على البطاقة، بمعدل 150 رغيفا طوال الشهر.

وتحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 20 رغيفا يوميا ببطاقة التموين بمبلغ 1 جنيه، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد إلى 15 رغيفا يوميا بمبلغ 75 قرشا، أما البطاقة المقيد عليها فردان فقط فتحصل على 10 أرغفة يوميا بمبلغ 50 قرشًا.

مصر تنتج 270 مليون رغيف يوميا

وتنتج وزارة التموين يوميا 270 مليون رغيف من خلال المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وإشراف وزارة التموين، ويبلغ إنتاج الرغيف البلدي المدعم سنويا 120 مليار رغيف سنويا.

ويبلغ عدد المواطنين المستحقين لصرف العيش البلدي المدعم 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، فيما تخصص وزارة التموين للمواطنين سلعا غدائية بفارق نقاط الخبز لمن يرشد في استهلاك حصة بطاقته من الخبز.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن احتياطي القمح في مصر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، فضلا عن قرب حصاد موسم القمح المقبل، الذي يحل في إبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين توريد نحو 5.5 مليون طن قمح من المزارعين لموسم القمح الحالي في عام 2022، حتى يكفي حجم الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة القمح لنوفمبر المقبل.