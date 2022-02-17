رئيس شعبة المخابز: لا مساس بمحدودي الدخل ومشاكلنا سببها الرغيف أبو شلن

قال عطيى حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة لن تمس رغيف الخبز، وكل ما يحدث مجرد «فلترة»، يتم فيها مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

الدولة لن تمس محدودي الدخل

وأضاف «حماد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه ليس كل من يملك بطاقة تموين يستحق الدعم، وليس كل من يملك البطاقة محدود الدخل، يوجد منهم معدومي الدخل: «الدولة مش هتمسهم بشيء، وهتعيد تسعير الخبز وتكلفته بالنسبة لصاحب المخبز، ووزارة التموين؛ لأن أصحاب المخابز يعانون بسبب سعر الرغيف».

لا توجد بضاعة بسعر شلن

وأوضح رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أنه لم يعد هناك سلعة بسعر شلن، مشيرًا إلى أن هذا الرغيف لقمة سائغة في فم الجميع، متابعا: «نفسي الدولة تبقى واخدة بالها أن تكلفة الرغيف الحالي تأتي على حساب صاحب المخبز، المفروض أدي المواطن حقه وصاحب المخبز حقه ولو غلط عاقبه واقطع رقبته مش التسعير الحالي، الدولة عمرها ما هتيجي على محدودي الدخل».

مشاكل أصحاب المخابز

واستطرد: «في قضايا إحنا بنحاسب عليها من 2016 عشان مكاتب تموين اتسرقت والمفروض ندفعها حقها طب وإحنا مالنا لما حد يجيب بطاقة يصرف بيها مش بسأله أنت مين وجايبها منين وبديله العيش، والبطايق كانت مسروقة ومطلوب إني أدفع ثمن العيش وبالضعف دي سياسة خطأ، ومينفعش، كل اللي مشاكل اللي بتحصلنا سببها الرغيف أبو شلن».