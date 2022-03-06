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النقض ترفض طعون 37 متهما في أحداث مسجد الفتح على أحكام السجن المؤبد

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بسمة عبدالستار
02:15 م | الأحد 06 مارس 2022
محكمة النقض

محكمة النقض

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من قبَل 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد، في أحداث مسجد الفتح.

وقضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، بالسجن المؤبد بحق 22 متهمًا حضوريًا، وغيابيًا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريًا، بحق 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا، على 54 متهمًا، وغيابيًا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًا على 88 آخرين.

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بقلم بسمة عبدالستار