دفتر محاكمات اليوم.. جلسة وزير الإسكان الأسبق ومتهمي «أحداث مسجد الفتح»

تشهد أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر العديد من القضايا أبرزها جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، وأيضًا محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

محاكمة وزير الإسكان الأسبق

البداية من محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والتي تشهد جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوي، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير ذكي عبد القوي، في القضية المعروفة بـ«الحزام الأخضر».

ونسبت النيابة العامة للوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها.

محاكمة حسن مالك بتهمة التزوير

كما تعقد الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، جلسة محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وأوضح قرار الإحالة قيام المتهمين وهم «محمد رفيق إبراهيم مناع»، و«محمد أسامة العقيد» و«علاء السماحي» والإرهابي «يحيى السيد إبراهيم»، هارب، و«محمد عز الدين يوسف» شقيق الإرهابي حسن مالك، و«جمال سلطان محمد أحمد».

أحداث مسجد الفتح

وتواصل اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، جلسة فض الأحراز في إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث عنف مسجد الفتح».

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.