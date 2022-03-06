زوجة الشاعر شوقي حجاب تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

كشفت نهلة ياسين، زوجة الشاعر شوقي حجاب، آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر الكبير بعد إصابته بجلطة، ونقله إلى المستشفى يوم الخميس الماضي، قائلة إن حالته الصحية بدأت تتحسن ومن المقرر خروجه اليوم من المستشفي ليعود إلى البيت لاستكمال العلاج.

وأضافت «نهلة» لـ«الوطن»، أنه جرى نقل الشاعر شوقي حجاب إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتبين من الفحوصات أنها جلطة دماغية دخل على إثرها إلى الرعاية المركزة، وبدأ في التحسن مساء أمس، وجرى نقله إلى أحد غرف المستشفى.

ومن المنظر خروجه اليوم لاستكمال العلاج بالمنزل، بعد قضاء ثلاثة أيام بالمستشفى، مشيرة إلى أن الجلطة تركت أثرا على بصر الشاعر، ويخضع للعلاج من توابعها خلال الفترة الحالية، مع متابعة مع الأطباء.

أبرز المعلومات عن شوقي حجاب

- شوقى حجاب شاعر ومخرج مصري، ولد في محافظة دقهلية عام 1946.

- هو الشقيق الأصغر للشاعر الراحل سيد حجاب.

- حصل على الثانوية العامة في القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية لمدة عام ثم التحق بالمعهد العالي للسينما.

- كتب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى.

- ابتكر شخصية «بقلظ» مع الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية «كوكي كاك».

- تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل «سكر وبنجر»، وأغاني فيلم «العاشقة».

- حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021.

- في 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن «مسدسات شوقي حجاب» في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما «هيلا حب وغرام» و«ناس من زمن تاني»، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.