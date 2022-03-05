تفاصيل إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة في المخ

أعلنت مطربة الأوبرا نانسي فاروق، مساء أمس، إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة في المخ، أدت إلى مشكلات في العصب البصري، وكتب مجدي عيد، أحد أصدقائه، عن إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة بالمخ: «تم نقله بالعناية المركزة الآن، شوقي حجاب الإنسان الفنان الشاعر المخرج صاحب الإبداعات وأجمل أعمال للأطفال والكبار، وصاحب ومؤلف شخصية بقلظ وماما نجوى، الرجل المضياف الكريم الفيلسوف، نتمنى الاهتمام من جميع مسؤولي الدولة ووزارة الثقافة وجمعية الكتاب وكل من يهمه الأمر، وأرجو منكم جميعا الدعاء له بالنجاة والشفاء العاجل».

كما دعا للشاعر شوقي حجاب بالشفاء عدد من الفنانين ومن أبرزهم هشام المليجي وكتب: «ألف سلامة على الشاعر الرقيق الأستاذ شوقي حجاب ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة»، وكتب الفنان شريف إدريس: «الشاعر الكبير عمنا شوقي حجاب ألف مليون سلامة.. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب».

رحلة مرض شوقي حجاب

وكان شوقي حجاب أصيب العام الماضي بالسرطان وتكفلت وزارة الصحة بتكاليف علاجه حين إصابته بالسرطان وقال وقتها: «الناس اللي تصاب بيأس يغلقون على أنفسهم، وتكون مناعتهم تجاه الموت ضعيفة فيموتون، لكن أنا بحاول أعمل ما يسمى بـ(حب الحياة والتمسك بها)، وده اللي أنا عايش عليه».

شوقي حجاب وجائزة الدولة التقديرية

وحصل العام الماضي شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية، وذلك تقديرا لمشواره الفني وعطائه الكبير وقال في حوار سابق له في «الوطن»: «كنت أسمع بأن جوائز الدولة يحدث بها تربيطات، لكني لم أتصل بأي من الأعضاء لأقول لهم إنني مرشح، لأننى من البداية أرفض فكرة التربيطات أو اللجوء لها، والجائزة أثبتت لي أن التصويت يحدث بمنتهى النزاهة، ولم أرفع التليفون على أحد لأقول له إنني ترشحت لجائزة الدولة التقديرية، لذلك فهذه اللجنة نزيهة ومحايدة لأنها صوَّتت لمنحي الجائزة دون أن ألحّ على أحد، وهذا ما يجعلني سعيداً بالجائزة، ويجعلني أشعر أنها مستحقة بنسبة 100%، خاصة أن أغلب لجان التحكيم لا تربطني بهم علاقة شخصية، وهذه مرة من المرات التي تؤكد شرف اللجنة ومصداقيتها».