أوكرانيا: روسيا استهدفت محيط مختبر نووي في خاركيف

وجهت سلطات مدينة خاركيف، اتهامات للجيش الروسي؛ باستهداف محيط مركز يضم مختبرا نوويا تجريبيا، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

فيما اتهم الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول.

تعذر إجلاء المدنيين بسبب القصف الروسي

وأعلن مجلس مدينة ماريوبول فى أوكرانيا، قبل قليل، أن عملية إجلاء المدنيين تعذرت بسبب القصف الروسي المتواصل.

الكرملين: مستعدون للحوار مع أوكرانيا بشرط تطبيق مطالبنا

وأكد الكرملين، أن بوتين أكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو.