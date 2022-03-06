أوكرانيا توقف إجلاء المواطنين في ماريوبول بسبب القصف الروسي المتواصل

أعلن مجلس مدينة ماريوبول فى أوكرانيا، قبل قليل، أن عملية إجلاء المدنيين تعذرت بسبب القصف الروسي المتواصل، بحسب قناة «العربية».

توقف عمليات الإجلاء في مدينة ماريوبول

وقال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية إنَّ المحاولة الثانية لإجلاء السكان من مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا المحاصرة منذ أسبوع، فشلت بسبب استمرار القصف الروسي.

استمرار الهجمات الروسية على مدينة ماريوبول

وكانت السلطات العسكرية الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق أنَّ عمليات الإجلاء كانت من المقرر أن تبدأ ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وحتى 9 مساءً، ولكن أكّد «هيراشينكو» أنَّ عمليات الإجلاء على طول الممرات الإنسانية المحددة توقفت بسبب استمرار الهجوم.