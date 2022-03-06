استعدادات روسية لقصف أوديسا وتعزيزات دفاعية حول كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إنَّ القوات الروسية تستعد لبدء القصف على مدينة أوديسا، بينما ناشدت الحكومة الأوكرانية المدنيين للنزول إلى الملاجئ تجنباً لسقوط المزيد من الضحايا، وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

الحكومة الأوكرانية تناشد المدنيين النزول إلى الملاجئ

وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر عسكرية أوكرانية أنّه يجري الآن تعزيز الدفاعات حول العاصمة الأوكرانية كييف مع اقتراب القتال في المدينة.