مصدرو الغذاء يكثفون تحركاتهم لاقتناص فرص أفريقيا.. من كينيا إلى جيبوتي

كثفت مصدرو الصناعات الغذائية تحركاتهم لاقتناص الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الأفريقية، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا، حيث بدأت التحركات في التوسع نحو مزيد من الأسواق الأفريقية.

لقاءات مكثفة مع كبار المستوردين

ويسعى المجلس التصديري لاستغلال الاهتمام الحكومي بالقارة الأفريقية بهدف زيادة التصدير إلى أسواق القارة، ونجح المجلس خلال العام الماضي في إعداد عدة بعثات تجارية للعديد من الدول منها أوغندا وتنزانيا، فضلاً عن زيارة دول أخرى مثل السنغال وغانا وموريشيوس ومدغشقر.

وشهدت زيارة البعثة التجارية إلى كينيا، في يناير الماضي، لقاءات مكثفة مع كبار المستوردين والسلاسل التجارية العاملة في السوق الكينية، حيث تم إبرام تعاقدات تصديرية جديدة، ستسهم في زيادة الصادرات المصرية من السلع الغذائية لكينيا.

السوق الكيني يستحوذ على 19% من صادرات مصر لأفريقيا

وبحسب إحصاءات المجلس، تستحوذ كينيا على أكثر من 19% من صادرات القطاع، بإجمالي صادرات يقترب من 80 مليون دولار، ما يجعلها على رأس الأسواق الأفريقية المستوردة من مصر، من خارج المجموعة العربية.

تميم الضوي يكشف خطط المجلس التصديري بالسوق الأفريقي

وخلال الشهر الجاري، شارك المجلس ضمن الوفد المصري إلى جيبوتي، والتي انطلق أول الشهر الجاري، حيث تم بحث إمكانية توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات الغذائية، وعقد تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس عددًا من الاجتماعات الثنائية مع أهم الشركات الجيبوتية من مستوردي وموزعي المنتجات الغذائية، بجانب زيارة الغرفة التجارية في جيبوتي.

وقال «الضوي»، إنَّ المجلس يستهدف استغلال وجود العديد من الدول الأفريقية، ضمن اتفاقية «الكوميسا»، ما يتيح إعفاءات جمركية على الصادرات المصرية إليها ويمنحها ميزة سعرية أمام المنافسين، موضحًا أنَّ سوق جيبوتي تتسم بقرب المسافة، في ظل امتلاك الأخيرة واحده من أهم المواني على خليج عدن، ومضيق باب المندب الذي يعد المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس.

وتابع، «يتراوح زمن الشحن من 5 إلى 14 يوما بين مصر وجيبوتي، وفقاً للخط الملاحي المستخدم»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنَّ المصدرين يعتزمون زيادة تحركاتهم الفترة المقبلة من أجل «التشبيك» مع المزيد من الأسواق.