القصير: صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن في 2021 رغم ظروف كورونا

نظم جناح جمهورية مصر العربية، في إكسبو 2020 دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ندوة بعنوان «مستقبل الزراعة في مصر.. الفرص والتحديات»، ‏ ‏استعرض فيها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفرص الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من المتخصصين و المستثمرين الإماراتيين والأجانب، وزائري المعرض، والمسؤولين، بينهم أيمن الجيار، الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة للاستثمار، والمستشار حامد الحامد، رئيس مجلس إدارة مجموعة غراسيا الإماراتية، ومحمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومحمد سعيد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن الغذائي بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الزراعية.

القصير: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى به

في بداية الندوة أشاد القصير، بالعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنّها نموذجا يحتذى به، وهناك تنسيقا كبيرا بين قيادة الدولتين، كما أنّ هناك انسجاما واتفاقا في كل الرؤى والقضايا الدولية.

وقال إنّ وجودنا في «إكسبو 2020 دبي» جاء لعرض الفرص الموجودة في مصر، وأوضح أنّ القطاع الزراعي المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماما عالميا، نظرا لأنه المسؤول عن الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة، متابعا أنّ الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات، ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والراسي، تهدف إلى الاستغلال الامثل لوحدتي الأرض والمياه، منها مشروعات إنشاء 100 الف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس، فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.

واعتبر قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر، بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والقوى العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات المهمة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، هو المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة، ولفت إلى أنّ قطاع الزراعة كثيف العمالة وتبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية في مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا.

مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة

واستعرض القصير، مشروعات التوسع الأفقي المختلفة، منها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالي مساحة مليون فدان سيتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التي تم زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أنّ هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، إضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا.

ولفت القصير، إلى أنّ مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أنّ جميع هذه المشروعات تضيف فرصا استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

القصير: مصر تتمتع باستقرار سياسي وأمني ومناخ الاستثمار فيها واعد ويحقق أعلى ربحية

وذكر أنّ مناخ الاستثمار في مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، خاصة أنّ مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني، كما أنّ تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يعد مؤشرا لدعم الدولة لمناخ الاستثمار.

وقال وزير الزراعة إنّ هناك مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للري الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضا الثروة السمكية.

وتابع أنّ الدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهناك فرص كثيرة للاستثمار في مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أي دولة.

ولفت إلى أنّ وزارة الزراعة طرحت فرصا استثمارية عدة من خلال وجودها في إكسبو وعرضها لخطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعي وتوجهاتها للقضاء على التحديات التي تطال هذا القطاع.

وأشار وزير الزراعة إلى أنّ الصادرات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول وحققت طفرة كبيرة العام الماضي رغم ظروف جائحة كورونا، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة بما يعادل 3 مليارات دولار.

وأضاف القصير، أنّ قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية، مثل التغيرات المناخية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.

يذكر أنّ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليا في معرض إكسبو 2020 دبي حيث يعرض فرص الاستثمار الواعدة في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة، كما يعقد لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش المعرض مع المستثمرين ورجال والشركات والمشاركين في المعرض.