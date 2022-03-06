مجدي علي يهدي فيلم «2 طلعت حرب» للفنان سمير صبري: «رفض ياخد فلوس»

أهدى المخرج الكبير مجدي أحمد علي، فيلمه الجديد «2 طلعت حرب» للفنان الكبير سمير صبري، الموجود حاليا في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

مجدي علي يطالب الجمهور بالدعاء لسمير صبري

وقال المخرج أحمد علي، قبل بدء عرض فيلمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن سمير صبري وافق على المشاركة من الوهلة الأولى في العمل، كما أنه لم يحصل على أي مليم عن تلك المشاركة، وطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

كما أهدى علي، فيلم «2 طلعت حرب» إلى المصور طارق التلمساني، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالي، وأحمد مجدي، ميدو عادل وشريف دسوقي، وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

من هو المخرج مجدي أحمد علي؟

يذكر أن المخرج مجدي أحمد علي، هو مخرج وممثل ومؤلف مصري درس الإخراج بالمعهد العالي للسينما بعد أن أنهى دراسته في كلية الصيدلة، وبدأ حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من المخرجين؛ منهم محمد خان وخيري بشارة ويوسف شاهين.

وأخرج «علي» أول أفلامه «يا دنيا يا غرامي» عام 1996، وتدور أحداثه حول بطة، وسكينة، ونوال، ثلاث فتيات من حارة واحدة، يواجهن ظروف اجتماعية صعبة، ويحلمن بالزواج، لكنهن يتعرضن للعديد من المشكلات ومع ذلك يتمسكن بحب الحياة.