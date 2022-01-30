المخرج مجدي أحمد علي: معرض القاهرة للكتاب ظاهرة مهمة ينتظرها المثقفون

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، ظاهرة ثقافية مهمة، تحافظ الدولة عليها بانتظام واهتمام شديدين، وأغلب المثقفين وغيرهم ينتظرونه حتى يحصلون على ما يريدونه من كتب مناسبة الثمن وتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى حضور فعاليات ثقافية مثل المناقشات والندوات.

المعرض ظاهرة لابد من استمرارها

وأضاف «علي» خلال لقاء على هامش مشاركته في ندوة عن «الهوية في السينما المصرية» خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن المعرض ظاهرة لابد من استمرارها، مشيرًا إلى أن الندوة تطرقت إلى الهوية المصرية في السينما: «قالوا كتير إحنا مين، والسينما المفروض تعبر عن مين وتعبر عن إيه، وهل الشخصية المصرية يمكن اختصارها في شوية تقاليد وقيم ولا الهوية موضوع أكبر».

وحول الروائي المصري الراحل يحيى حقي، أكد أنه مهتم بأعماله الكاملة: «يحيى حقي من الكتاب العظماء المتناثرة أعمالهم، وبالتالي فإنني أجد صعوبة كبيرة في الحصول عليها».

نسبة الإقبال الجماهيري كبيرة

ومن جانبه، قال الدكتور شوكت المصري رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض الدولي للكتاب، إن نسبة الإقبال الجماهيري كبيرة، موضحًا: «الأعداد المبدئية يوم الجمعة قبل الإغلاق بساعتين كانت 200 ألف زائر، وفي اليوم الأول الأعداد كانت قليلة بعض الشيء بسبب الأمطار، لكن يوم السبت يشهد ازدحاما كبيرا والإقبال الجماهيري كبير».

600 فعالية ونشاط متميز في جناح الطفل

وأضاف المصري: «بالنسبة لفعاليات المعرض، لدينا نحو 600 فعالية، و150 فعالية للأطفال ونشاط متميز في جناح الطفل بقاعة 5، نحرص على تنوع الوجبة الثقافية المقدمة خلال فعاليات وأنشطة المعرض، فهناك فعاليات خاصة بالشباب وكتابهم وكبار الكتاب المصريين والعرب والأجانب، وجرى تنظيم ندوة لإجناسيو دي ليانيو المستشرق الإسباني المعروف، كما أن نشاط الشعر يحتفي بأكثر من 435 شاعرا على مستوى شعراء العامية المصرية والقصيدة الفصحى».

وأشار إلى أنه ستجري مناقشة كتاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، «المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه»، وسيناقشه فيها الدكتور محمد عبدالمطلب والدكتور عيد بلبع رئيس لجنة التعليم في مجلس الشيوخ، كما أن هناك فعاليات في قاعة ضيف الشرف الخاصة باليونان.