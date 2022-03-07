شن حملات للتموين والنظافة بمدينة فوه في كفر الشيخ وتحرير 9 مخالفات

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة تموينية بالتعاون مع وحدات التموين والصحة للتفتيش علي المخابز، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الوحدة المحلية بفوه تفتش على المخابز

وتابع اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التفتيش علي مخابز الخبز البلدي بالاشتراك مع قسم الرقابة التموينية والإدارة الصحية بفوه من الساعة الخامسة فجراً، لضبط المخلفات التموينية والصحية وغيرها، إذ أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر مخالفات متنوعة، مؤكداً على استمرار هذه الحملات مستمرة لضبط المخالفين للقانون.

حملة نظافة بشوارع فوه

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة شاملة بمختلف الشوارع، إذ جرى غسيل بلدورات الطريق العام ومدخل المدينة استعداد لدهانها، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن أعمال التجميل تتوالى بمدينة فوه حيث سيتم الانتهاء من عملية تجميل البلدورات، وجاري أعمال المتابعة لعمليات التجميل وتقليم الأشجار بالمدينة لتكون واجهة حضارية للمواطنين، مشددا علي جميع الوحدات المحلية بالقرى ومسؤولين النظافة بالمدينة بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينه وتوابعها.

الاطمئنان على سير معدات النظافة بفوه

كما تم الاطمئنان على سير معدات النظافة بالوحدات المحلية، وتفقد الوحدة المحلية بقرية أبو دراز للاطمئنان على سير العمل وتواجد الموظفين، وشدد رئيس المدينة على ضرورة حل مشاكل المواطنين الخاصة بالمرافق وسرعة التواصل مع غرفة العمليات حال وجود أعطال أو انقطاعات لإصلاحها.