رئيس مدينة فوه يكرم العمال والسائقين وحاصلة على ماجستير من ذوي الهمم

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتطريم وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، للعمال والسائقين، موجها التحية والتقدير لهم والعاملين بالحكم المحلي الذين يواصلون العمل ليل نهار لرفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير حركة الأهالي بالمحافظة، وتيسير الحركة المرورية.

وكرم رئيس مركز ومدينة فوه، عددا من السائقين والعاملين بكسح مياه الأمطار، لتحفيز فرق العمل والعناصر القائمة على كسح مياه الأمطار، بتوجيهات من محافظ كفر الشيخ، مؤكدا أن ما يقومون من أعمال واجب وطني، مشيرا إلى استمرار رفع مياه الأمطار.

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تكريم حاصلة على ماجيستير من ذوي الهمم

كما كرم فرج، نعمة سعيد الشبية، من ذوي الهمم، والحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة البريطانية بدرجة امتياز، مؤكدا أن تفوقها العلمي حافزا لكل أبناء مركز ومدينة فوه، معبرا عن فخره بمثل هذه النماذج المضيئة من ذوي الهمم.

يذكر أن التكريم جاء تحفيزا لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية في المساهمة في كسح مياه الأمطار وتكثيف حملات النظافة، حيث تم منحهم شهادات تقدير تكريما لهم ولمواصلتهم العمل لساعات طويلة لتظهر المدينة بمظهر لائق.