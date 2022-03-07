«مصر الخير» تطلق أكبر حملة مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية في رمضان

تطلق مؤسسة «مصر الخير» أكبر أسطول من المساعدات الغذائية لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية؛ لتوفير احتياجاتهم، خلال شهر رمضان المبارك، إذ استطاعت المؤسسة تقديم ما يزيد على 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في ربوع مصر كافة، خلال السنوات التسع الماضية، وهي عمر حملة «إفطار صائم».

وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إنهم يستهدفون خلال حملة هذا العام تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة التى تُلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، فهناك كرتونة رمضان التي تحوي مواد غذائية تزن 12 كيلوجرامًا من المواد الجافة، ومعها علبة لحوم معلبة وزن 800 جرام، مشيرًا إلى أنّ محتويات الكرتونة تزيد قيمتها على 260 جنيهًا.

قسيمة شراء بـ200 جنيه لكل مستحق

وأضاف أن المنتج الثاني من منتجات الحملة قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 200 جنيه، تُسلم للمستحق في صورة كارت يصرف به المواد الغذائية وفقًا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية، سواء من شركة المصرية أو الأهرام أو الإسكندرية للمواد الغذائية و4 كيانات أخرى تتبع للشركة القابضة، ولها فروع في كل محافظات الجمهورية.

سند عائلة بـ1200 للأرامل والأولى بالرعاية

وأشار إلى أن المنتج الثالث هو سند العائلة بقيمة 1200 جنيه يتم تسليمه للأسر المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، تسلّمه المؤسسة للمستفيدين من يوم 27 أو 28 شعبان لتتمكن الأسر المستحقة من شراء احتياجاتها من المواد الأساسية، والتي تكفيها طوال شهر رمضان، بما يضمن خزين البيت كي تدخل الأسرة الشهر الفضيل وهي مطمئنة لوجود اكتفاء من احتياجاتها الغذائية على مدى الشهر.

وذكر المدير أنّ المنتج الرابع هو وجبة كفارة الصيام، وهي وجبة ساخنة بقيمة 40 جنيهًا يدفعها المسلم المريض وغير القادر على أداء فريضة الصيام، فيكون كفارته إطعام مسكين بقيمة وجبة الإفطار ووجبة السحور بقيمة 10 جنيهات، وتشتمل وجبة الإفطار على لحوم وخضار وأرز وتمر وزجاجة عصير، وتشمل وجبة السحور الفول والجبن والبيض والزبادي، وتوزع الوجبات بعدد أفراد الأسرة المستحقة كاملة.

إفطار قرية وتوزيع 500 وجبة

وأشار إلى أن المنتج الخامس في الحملة إفطار قرية وفيه توزّع 500 وجبة أو أكثر داخل حيز قرية واحدة، موضحًا أنّ الحملة تستهدف ما يزيد على 690 قرية في مختلف المحافظات قابلة للزيادة على حسب التبرعات.

وأكد أن المنتج السادس زكاة الفطر بقيمة 30 جنيهًا بما يوازي 2.5 كيلو جرام من المواد الغذائية، حيث توزع المؤسسة نصيبين على الأسرة الواحدة، وتخرج الزكاة في الأوقات الشرعية وفق ما نص عليه في الكتاب والسنة النبوية الشريفة، مشيرًا إلى أن هناك مساعدة سابعة وهي سهم مصارف الزكاة بقيمة 100 جنيه، يتبرع به من زكاة المال، ويوجه ليس فقط لحملة إفطار صائم، لكن يمكن للشخص التبرع لكل مصارف الزكاة التي تتولى المؤسسة تقديمها للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية، وفق اختيار المتبرع ورغبته.