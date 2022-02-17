«التضامن» توقع بروتوكولا مع «مصر الخير» لدعم مستفيدي تكافل وكرامة

ضمن برنامج «فرصة»، وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة «مصر الخير»، يهدف لخدمة 2400 مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»، مقسمين إلى توفير مشاريع توليد دخل لعدد 1000 مستفيد، وتدريب وتشغيل 1400 آخرين على المهن الحرفية والخدمية.

وتضمن التعاون إبرام عقود شراكة لبرنامج «فرصة»، التابع لوزارة التضامن، بواقع 20 عقدا، وقّعتها وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، مع جمعيات، مؤسسات أهلية ودولية كبرى، من أجل تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي، يستفيد منها 50 ألف من المدرجين ببرنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج، وذلك خلال توقيع نيفين القباج.

أنشطة التمكين الاقتصادى لـ50 ألف أسرة

وسلّطت القباج الضوء على دور المؤسسات الأهلية بالشراكة معها، التي وصفتها بالفاعلية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة، وفرص العمل الجاري وتنفيذ مشروعات مُدِرّة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة مصر الخير، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن برنامج فرصة، يسير فى مسارين متوازيين، الأول التمكين الاقتصادي من خلال تدشين مشاريع توليد الدخل للأسر المستحقة من برنامج تكافل وكرامة، لعدد (1000) مستفيد، والمسار الثاني التدريب المنتهي، إلى توظيف (1400) مستفيد.

1400 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

ونوّه «عبد الرحمن»، بأن «مصر الخير» ستعمل على توفير مشاريع توليد الدخل لـ1000 مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»، بمحافظة أسيوط، موضحا أنه سيتم تدشين مشاريع عمل جديدة تختلف عما كان يتم في السابق من ماكينات الخياطة أو توزيع المواشي، قائلا: «نستهدف حاليا عددا من المشروعات ببرنامج فرصة ومنها على سبيل المثال ورش النجارة وغيرها من المشاريع الحرفية التي تولد دخل للأسرة»، وذلك على حسب احتياج كل مركز للمشروع الأكثر طلبا به وذلك بعد إتمام دراسة جدوي حول المشروع قبل تنفيذه، وذلك بالمحور الأول.

كما أشار الرئيس التنفيذي لـ«مصر الخير»، إلى أن محور التدريب من أجل التوظيف، سيخدم عدد 1400 مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»، ممن تتراوح أعمارهم من 22 حتى 35 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم في نطاق محافظات الأقصر والفيوم وبني سويف والمنيا والشرقية والقليوبية.

وأكد أن وزارة التضامن هي من سترشح الفئات المستهدفة من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، للاستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي، وفرص التدريب ضمن برنامج فرصة.

وستتضمن الوظائف التي ستتم إتاحة التدريب عليها، الحرف الخدمية، من بينها التدريب على الزراعات المحمية، وتركيب شبكات الري، ومساعد خدمات صحية، وجليس مسن وجليس ذوي احتياجات خاصة، والتدريبات الحرفية والصناعية مثل السباكة والنجارة ولحام وصيانة الموبايل، وكل ما هو حرفي مهني، وذلك بحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.