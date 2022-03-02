«مصر الخير» تؤهل 150 بيتًا ريفيًا بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد

جهزت مؤسسة «مصر الخير» 100 بيتًا من البيوت الريفية بقرية أبو العراج، جنوب الشيخ زويد، وهي من القرى العائدة، وذلك بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال أحمد الشريف المدير المسؤول بفرع مؤسسة «مصر الخير» بشمال سيناء في تصريح لـ«الوطن»، إن المؤسسة انتهت من تأهيل 100 سقف خشبي وأسمنتي، لحماية أصحاب البيوت من الأمطار والصقيع والشمس.

تكلفة تجهيز الأسقف

وأضاف الشريف أن تكلفة البيت الواحد سقف قدرت بنحو 25 ألف جنيه، علاوة على تجهيز فرش لـ50 منزلا ريفيا بتكلفة 25 ألف جنيه تقريبا للبيت الواحد، وهى أولى القرى التي تمت الموافقة من المحافظ على إعادة ترميمها أو إنشاء المنازل التي جرى هدمها بالفعل جراء الحرب على الإرهاب.

وأوضح «الشريف» أن العمل سوف ينتقل إلى قرية أخرى من القرى العائدة جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، وذلك بعد استشارة المركز الفني والاسترشادي لديوان عام المحافظة، وتصديق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

إعادة الاتصالات الأرضية لقرية الظهير جنوب الشيخ زويد

من جهة أخرى، أعادت شركة الاتصال تركيب خطوط الهواتف الأرضية لقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الإرهاب.

وقال عبد اللطيف زماط أحد وجهاء الظهير في تصريح خاص تصريح لـ«الوطن»، إنه جميع خطوط الهواتف الأرضية عادت لأهالي قرية الظهير، وجرى تجربة الخطوط، بعد تركيبها في منازل المواطنين بالقرية.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أنها أعادت تشغيل خدمة الاتصالات للتليفونات الأرضية بقرية الظهير.

وأشار المهندس وائل حلاوة مسؤول صيانة وتركيب الشبكات الأرضية بالشركة المصرية، إلى إعادة تشغيل الشبكات بعد إصلاح الأعطال، وأنه جارٍ إعادة الاتصالات أيضًا لبعض القرى المجاورة، جنوب وغرب الشيخ زويد.