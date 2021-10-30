عمر كمال يغني «لو على الفراق».. ومتابعون: نسخة من محمد فؤاد «فيديو»

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو له أثناء أداء أغنيته «لو على الفراق»، والتي تتميز بطابع درامي بعيدا عن أغاني المهرجانات التي اشتهر بها، ولاقى الفيديو إشادات عديدة من الجمهور الذين شبهوا صوت «كمال» فيها بالفنان محمد فؤاد.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

«والله صوتك يجنن وقريب على محمد فؤاد، مش عارف ليه مضيع نفسك في المهرجانات صوتك جميل».

وعلق آخر «صوتك فيه كتير من محمد فؤاد بالتوفيق».

وأضاف آخر «صوتك يشبه صوت محمد فؤاد».

وقال آخر «محترم ربنا يديك على قد نيتك النسخة الثانية من محمد فؤاد حبيبي يا نجم».

وأضاف تعليق آخر «نفس صوت محمد فؤاد والله صوتك يجنن حرام تغني مهرجانات»

عمر كمال يستعد لطرح «ضيعنا»

ويستعد عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة «ضيعنا» مع المطرب عبدالباسط حمودة، خلال الأيام المقبلة، حيث أكد أنها ستكون مفاجأة للجمهور، لاسيما أنه يستعد لتصويرها بطريقة الفيديو كليب، تمهيداً لعرضها عبر المحطات الفضائية.