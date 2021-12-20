احتفالا بعيد ميلاده.. 7 معلومات عن مسيرة محمد فؤاد الدرامية

يحتفل اليوم الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده الذى يتزامن سنويا فى العشرين من شهر ديسمبر، حيث يعد واحدا من أهم مطربي مصر والوطن العربي في الثلاثين عام الماضية، وكان له باع طويل وكبير فى الدراما التلفزيونية والسينمائية، بجانب مسيرته الغنائية المتميزة.

ترصد «الوطن» 7 معلومات عن مسيرة محمد فؤاد الدرامية

- شارك محمد فؤاد خلال مسيرته الفنية، في 10 أعمال درامية، منها 8 أعمال سينمائية بدأت بفيلم «القلب وما يعشق» عام 1991، وانتهت بفيلم «غاوي حب» عام 2005، أما على صعيد الدراما فلديه تجربتان هما «أغلى من حياتي» و«الضاهر» الذى قابل عددا كبيرا من المشاكل أثناء عرضه وانسحب منه أثناء التصوير.

- كتب محمد فؤاد سيرة 4 أعمال فنية وهي «إسماعيلية رايح جاي»، «رحلة حب»، «غاوي حب»، «أغلى من حياتي».

- يعتبر تامر عبدالمنعم وأحمد البيه، هما أكثر من كتبا أعمال فؤاد الدرامية حيث كتب الأول له مسلسلي «أغلى من حياتي» و«الضاهر»، أما أحمد البيه فكتب له «غاوي حب» و«رحلة حب».

محمد فؤاد قدم فى مسيرته عملين دراميين

- أكثر المخرجين المتعاونين مع محمد فؤاد فى مسيرته الدرامية، هو المخرج خيري بشارة، والذي أخرج له فيلمي «أمريكا شيكا بيكا» و«إشارة مرور».

- 12 هي عدد السنوات التي ابتعد فيها محمد فؤاد عن الدراما السينمائية، منذ عام 2005 حينما قدم فيلم «غاوي حب».

- لم يكرر محمد فؤاد بطلات أعماله الدرامية أكثر من مرة، فكل عمل درامي شاركه فيه بطلة مختلفة، ويعد أبرزهن حنان ترك ومي عز الدين وحلا شيحا وليلى علوي ونهلة سلامة.

- 9 هي عدد الأعمال الفنية التي لعب «فؤاد» بطولتها بطولة مطلقة، حيث إن كل الأعمال الدرامية التي شارك فيها كانت من بطولته ماعدا فيلم «يوم حار جدا» فكانت البطولة لمحمود حميدة.