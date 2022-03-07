ينطلق 29 مايو.. 7 محاور على مائدة مؤتمر «إعلام القاهرة» بمشاركة خبراء وباحثين

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الـ27 حول «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة.. نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير»، وذلك في الفترة من 29- 30 مايو المقبل تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وتتولى الأمانة العامة للمؤتمر وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

مناقشة علمية لتحديات الإعلام العربي

وصرحت هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة بأنَّ المؤتمر يسعى إلى المناقشة العلمية للتحديات التي تواجه الإعلام العربي علي مختلف الأصعدة والتي قد تعوق تحقيق خطة التنمية المستدامة، إذ يشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والخبراء في الإعلام والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع لطرح رؤى واستراتيجيات للإصلاح والتطوير.

وقالت وسام نصر وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث إنَّ المؤتمر يتضمن 7 محاور تدور حول: «الإعلام وقضايا الإصلاح وحقوق الإنسان والأمن القومي وتحديات الإعلام الصحي والتعليمي وقضايا الإرهاب ودعم خطط التنمية المستدامة والإعلام البيئي».

أبرز محاور مؤتمر «تحديات الإعلام العربي»

ويناقش المحور الأول قضايا التحول الديموقراطي والإصلاح المالي والاقتصادي والتمكين الاجتماعي ودعم قضايا الإصلاح السياسي، أما المحور الثاني فيهتم بالأبعاد الإعلامية في الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأيضًا أخلاقيات وتشريعات الإعلام العربي والتجارب المختلفة عربية ودولية في مجال دعم حقوق الإنسان، أما المحور الثالث فيركز على الإعلام العربي والأمن القومي وذلك من حيث تأثيرات الأخبار الزائفة والمفبركة على الأمن القومي، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام وكيفية مواجهته ومخاطر الإعلام الإلكتروني على الأمن القومي والقوانين والتشريعات المنظمة لحماية امن المعلومات.

ويدور المحور الرابع حول تحديات الإعلام الصحي والتعليمي في ضوء خطط التنمية المستدامة، وخاصة في أثناء الأزمات وكذلك الطرح العلمي لتطبيقات الإعلام الرقمي في مجال التعليم وتطوير منظومته، وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الإعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات واستراتيجيات المواجهة والإرهاب الإلكتروني والإعلام الرقمي ودور الإعلام الديني والإعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.

أما المحور السادس يدور حول الأعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة، ويطرح المحور الأخير قضايا الإعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الإعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.

وتلقت إدارة المؤتمر عددًا كبيرًا من مشاركات الباحثين المصريين والعرب تدور حول محاور المؤتمر المختلفة على أن يتمّ تسليم الدراسات والبحوث الكاملة التي يجرى تحكيمها من جانب اللجنة العلمية التي تمّ تشكيلها لهذا الغرض.

كما شكّلت إدارة المؤتمر اللجان المنظمة للمؤتمر، ومن بينها اللجنة الإعلامية التي تتولي رئاستها ليلى عبدالمجيد، ويأتي المؤتمر هذا العام في إطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي -50 عامًا على إنشائها- والتي تُقام في يوليو المقبل.