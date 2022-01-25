«إعلام القاهرة» تكرم نقيب الإعلاميين في مهرجان مشروعات طلاب الماجستير

شارك النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في مهرجان مشروعات طلاب الماجستير (الإنتاج التليفزيوني)، الذي نظمته كلية الإعلام جامعة القاهرة، بمشاركة رؤساء القنوات الفضائية وخبراء الإعلام.

إشادة بأعمال طلاب الماجستير

وبحسب بيان عن نقابة الإعلاميين، أشاد نقيب الإعلاميين بالأعمال المقدمة من طلبة الماجستير، وقال إنها تحمل أفكارا خلاقة وجديدة وتتواكب مع أدوات العصر الإلكترونية، والطلاب تفوقوا في احترافية إنتاجهم عن برامج الفضائيات.

نقيب الإعلاميين يمنح شهادات التخرج لطلبة الماجستير المهني

ووجه نقيب الإعلاميين، الشكر للدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية، على التكريم.

ووجهت عميدة الكلية، الشكر لنقيب الإعلاميين، على دعمه المستمر للكلية ولطلابها ولدارسي الدراسات العليا بالكلية.

وفي ختام الجلسة، شارك الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، برفقة عميدة ووكيل كلية الإعلام، في منح شهادات التخرج لطلبة الماجستير المهني بالكلية.

تكريم نقيب الإعلاميين

وعلى هامش المهرجان، كرمت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام جامعة القاهرة، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على دوره في ضبط المشهد الإعلامي وإسهاماته في إعداد ونقل الخبرة لطلاب كلية الإعلام ودارسي الدراسات العليا، وتحديدا من طلبة ماجستير الإنتاج التليفزيوني، بحسب بيان النقابة.