عميدة «إعلام القاهرة»: «بزعل لما صحفيين يعملوا أخبار من مواقع التواصل»

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن بعض الأشخاص فهموا مواقع التواصل بشكل خاطئ واعتبروها مواقع إخبارية ولكنها مواقع للتفاعل وتبادل العلاقات والمعارف الاجتماعية.

ولفتت إلى أنها تركز مع طلابها لتعريفهم بالتربية الإعلامية حيث يتم الإشارة إلى كل وسيلة وطريقة استخدامها الصحيحة، مؤكدة أن البلوجر لا يوازي الصحف الرصينة لأنها تطبق أخلاقيات العمل الإعلامي.

أخلاقيات مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت «مصطفى» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية « dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أنه يتم العمل على زيادة الوعي لدى الأشخاص من أجل التفكير قبل مشاركة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلة: «الواحد بيزعل إن بعض الصحفيين والإعلاميين بياخدوا أخبارهم وموضواعاتهم من السوشيال ميديا، وهي بتكون محتوى زائف وإحنا بندرب الطلاب على التعرف على الأخبار الزائفة، واللعبة بالصورة والفيديو وعندنا بكالوريوس حاليا عن الإعلام الرقمي، لمعرفة أخلاقيات استخدام السوشيال ميديا».

وأشارت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى أنها تعرفت على زوجها الدكتور أسامة عبدالعزيز بالصدفة عن طريق شقيقتها الدكتورة هالة مصطفى، مبينة أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنه متفهم لمجال عملها وشجعها لأنه لا يوجد شخص ينجح بمفرده، مبينة أن طبيعة عملها تتيح لها السفر باستمرار ولديها مؤتمرات خارج مصر وتدريب وإذا لم يكن زوجها متفهمًا هذا الأمر كانت الأمور ستصبح أصعب.

دعم زوجها لها

وأكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن زوجها كان دائما داعما لها في كل الأحوال، مشيرة إلى أن زوجها يعرف أن مهام المسئول كثيرة ويعرف قيمة العمل ويحترم المرأة ويقدرها.