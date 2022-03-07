تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث رمسيس لـ2 أبريل

أجّلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث رمسيس» لجلسة 2 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت لهم النيابة تُهم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، بناءً على أغراض تخريبية.