هشام خارما يشارك في فعاليات توقيع برنامج «مشواري»: فخور بدعوة اليونيسف

بنغمات ساحرة وألحان مميزة، تمكن الموسيقار هشام خارما من كسب قلوب الحاضرين في فعاليات توقيع تجديد الشراكة لرعاية وتمكين الأطفال والشباب، والتي تسهم هذا العام في دعم برنامج «مشواري» في إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف.

وشارك هشام خارما مع فريقه الموسيقي في فعاليات التوقيع، التي أُقيمت اليوم في قصر الأمير محمد على بالمنيل، بحضور جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، ونائب وزير الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ووكالات الأمم المتحدة المختلفة.

هشام خارما: فخور بمشاركتي في هذا الاحتفال الدولي

وعزف «خارما» 6 مقطوعات من تأليفه وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعلق على مشاركته قائلًا: «فخور بمشاركتي النهارده في احتفال دولي مثل هذا، وكان ليا الشرف إني أكون وسط شباب قدر يحقق جزء من أحلامه».

وقد تم اختيار «خارما» من قبل منظمة اليونيسف والذي بدوره رحب بالفكرة على الفور، ليتبرع بوقته وفنه في سبيل إسعاد الشباب، مضيفا: «بكل الأمل والطاقة الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل، أنتم قدوة لكل مصري على الإصرار والتحدي وإن مفيش مستحيل ياريت كلنا نغير نظرتنا كمجتمع وإننا نؤمن بشبابنا ونديهم الفرصة إنهم يثبتوا إنهم قادرين دايمًا على التحدي».

مشاركات دولية

وشهدت الفعالية توقيع بروتكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من شهر مارس 2022، بعد كلمة من اللواء إسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عرض فيديو تسجيلي للمشاركين في برنامج «مشواري» استعرضوا فيه طريقة تقديمهم بالبرنامج والنجاح الذي حققوه.

يذكر أن الموسيقار هشام خارما شارك في العديد من المناسبات الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقار عمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق، وتبعه خارما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خارما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح فعاليات المنتدى.