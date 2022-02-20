جامعة الأزهر تطلق برنامج «مشواري» لتدريب 35 ألف طالب غدًا

تطلق جامعة الأزهر، غدًا الاثنين برنامج «مشواري» برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وذلك لتدريب 35 ألف طالب وطالبة ممثلين لأكثر من ثمانين كلية.

البرنامج يستهدف تدريب الطلاب على مشروعات ريادة الأعمال

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان أن البرنامج سيحضره ممثل لمنظمة اليونيسيف والرئيس التنفيذي لايناكتس مصر وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأشار إلى أن «مشواري» يستهدف تدريب الطلاب على مشروعات ريادة الأعمال والمهارات الحياتية التي تصقل مواهبهم وتنمي قدراتهم بما ينعكس إيجابيًا على تطوير المجتمع وتنميته.

تشديد رئيس جامعة الأزهر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد شدد صباح اليوم الأحد، في بيانٍ له، على أهمية التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من أجل مواجهة جائحة كورونا، وذلك تزامنًا مع بدء وانتظام الفصل الدراسي الثاني في كليات الجامعة بالأقاليم والقاهرة، وذلك في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بالجامعة.

وقال إن إدارة الأزمات في الجامعة تتابع بدء الفصل الدراسي الثاني من خلال نواب رئيس الجامعة كلٌ في موقعة، لافتًا إلى أن الكليات كافة قد أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.

وأشار إلى أن المدن الجامعية، قد استقبلت الطلاب والطالبات بداية من يوم الخميس الماضي، من أجل التيسير عليهم، منوهًا بأن هناك لجان تتابع بشكل دائم ومستمر انتظام العملية التعليمية، في مختلف الكليات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المدن الجامعية.

يُذكر أن الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، قد انتهت يوم الخميس 17 فبراير، وبدأ الفصل الدراسي الثاني أمس السبت 19 فبراير في كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.