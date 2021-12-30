وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات، في إطار التعاون بين الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة «مايكروسوف»، ومؤسسة «كير مصر»، وتنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، عبر توفير فرص العمل للشباب.

وكشفت الوزارة عبر صفحتها عن تنظيم مجموعة سلاسل مطاعم يومًا مفتوحًا للتوظيف بمناسبة افتتاح فرع جديد للمطعم في المنصورة، الأربعاء الموافق 5 يناير، وحاجتها لشغل وظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1-كاشير.

2- باريستا، وظيفته إعداد المشروبات للعميل ومحاسبة العملاء.

3- مساعد شيف.

الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، كما يمكن أن يتقدم للوظائف الحاصلين على مؤهلات عليا بشرط التفرغ التام للوظيفة.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 35 عامًا.

الحقوق والمزايا

- تقدم الشركة للعاملين حوافز شهرية.

- تقدم الشركة للموظفين أرباحًا سنوية أيضا.

- ساعات العمل اليومية 8 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي بالإضافة إلى التأمين الصحي.

وأكدت الوزارة على صفحتها أن الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، يتوجب عليهم ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف من هنـــــــــــــا، أو التسجيل من خلال مبادرة توظيف مصر من هنـــــــــــا، ثم التوجه لإستاد المنصورة الرياضي لإجراء المقابلة الشخصية، يوم الأربعاء الموافق 5 يناير، الساعة 12 ظهرا.