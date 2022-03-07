الرئيس يستجيب لشابة مصابة بالفشل الكلوي ويوجه بعلاجها على نفقة الدولة

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة «علياء» من الشرقية صاحبة الـ20 عاما بتسهيل علاجها على نفقة الدولة، لمعاناتها من فشل كلوي وتحتاج زراعة الكلى لتكمل حياتها بشكل طبيعي ولديها المتبرع وهو ابن عمتها.

وذكر برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، في فيديو تسجيلي له عبر القناة أنه لا يوجد سبب يحدد سبب إصابتها بالفشل الكلوي، مبينة أنها حامل منذ فترة قريبة، وحاول ابن عمتها التبرع لها بكليته لكن بسبب ارتفاع التكاليف لم يستطع التبرع لها حتى الآن، مواصلة: «نفسي أعمل عملية عشان أقوم لابني».

استجابة الرئيس السيسي لعلاج الشابة على نفقة الدولة

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للفتاة بتسهيل علاجها على نفقة الدولة، وقالت الفتاة في مداخلة هاتفية في نفس البرنامج اليوم الإثنين: «ربنا يخلي الرئيس لنا وربنا يحفظه، وشكرا إن الدولة هترفع كفاءة البيت بتاعنا اللي عايشين فيه، ابني عنده 8 شهور، جوزي طلقني من فترة وحصلت ظروف، وأنا عايشة مع جدتي في بيتنا حاليا، أنا نفسي أعمل العملية عشان أراعي ابني عمر عنده 8 شهور وأنا من اليوم الخامس في الجواز وحصلي فشل كلوي».

جدتها تدعو للرئيس عبد الفتاح السيسي

فيما قالت جدتها التي تعيش معها: «إلهي ما ننحرم منه ويخلي للشعب المصري ولولاده ولصحته، ربنا يباركله ويحط إيده على الخسرانة يلاقيها كسبانة، أنا بدعيله من قلبي من يوم ما مسك الحكم، يارب ما ننحرم منه أبدا، قدر الله وماشاء فعل، ربنا يخلي ولاد الحلال كلهم، بلدنا كلها زعلانة، إحنا من منيا القمح، يارب يشفي علياء دي حتة من قلبي من جوه».