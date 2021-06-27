استئصال ورم من مخ عجوز وتمدد الأوعية لمريض فشل كلوي بالدقهلية

أجرى أطباء مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، عمليات دقيقة خلال 24 ساعة الماضية، فقد نجح أطباء مستشفى الجمالية المركزي، في إجراء عملية استئصال ورم كبير بالمخ لسيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عامًا.

كما أجرى أطباء مستشفى السنبلاوين العام، عملية استئصال تمدد بالأوعية الدموية بالذراع اليسرى لمريض فشل كلوي مزمن.

إجراء عملية استئصال ورم كبير بالمخ لسيدة عجوز

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي نجح في إجراء عملية استئصال ورم كبير بالمخ، لسيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عامًا، كانت تعاني من عدم القدرة على الحركة وتشتكي من صداع مستمر وتشنجات وعدم القدرة على الرؤية، حيث تمكن فريق العمل من استئصال الورم وتمت العملية بنجاح.

وقدم مكي، الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور أحمد طه، أستاذ جراحه المخ والاعصاب بجامعة الازهر، والدكتور شريف كراويه، أستاذ التخدير .

استئصال تمدد بالأوعية الدموية لمريض فشل كلوي

وأكد نجاح فريق طبي في إجراء عملية استئصال تمدد بالأوعية الدموية بالذراع الأيسر لمريض فشل كلوي مزمن خاضع لغسيل كلى صناعي دوري بمستشفى السنبلاوين العام.

وتقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي والاطقم التمريضية والاطقم المعاونة متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، موضحا أن الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية.