بدء أعمال تطوير مستشفى منيا القمح بـ7 ملايين جنيه.. وحدة أشعة وأجهزة 

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي منيا القمح المركزي، والتي شملت وحدة العناية المركزة، ووحدة الأشعة المقطعية الجديدة.

تطوير قدرات مستشفيات الصحة

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على توفير كل سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والارتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى وفقا للإمكانات المتاحة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، والمجتمع المدنى لتطوير الأقسام الطبية المختلفة وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمنيا القمح

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن وحدة العناية المركزة الجديدة، تضم 10 أسرّة مجهزة بكافة الأجهزة الطبية اللازمة، وسيتم تخصيصها للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، هذا بجانب وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع أيضاً لعدد 10 أسرة، وبلغت التكلفة التقديرية للعناية الجديدة 2.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، بدعم من النائب أحمد البنا، والمهندس سامي عبدالصادق.

كما شمل الافتتاح وحدة الأشعة المقطعية، والتي تم دعمها للمستشفي بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتم توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض، لهذه الأقسام الطبية، وتدريبهم علي التعامل مع الأجهزة الطبية، وخاصة جهازي التنفس الصناعي اللذان تم دعمهما للعناية المركزة، بجانب 5 أجهزة صدمات، و 10 مونيتور، وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضي العناية المركزة، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة منيا القمح.

وأوضح «مسعود»، أن هذا يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة المديرية، بالتعاون مع المجتمع المدني لدعم منظومة الصحة بالشرقية، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستكمالاً لما تم تطويره بمستشفي منيا القمح، ودعمها بجهاز CArm لقسم العمليات، وتطوير القسم، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمبني الجديد بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه، وإنشاء وتجهيز بنك دم تجميعي بالمستشفى.