يوتيوبر بيكسب 100 ألف جنيه في السنة.. يدفع ضرائب كام؟

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم عن دليل المعاملات الضريبية لصناع المحتوى على الإنترنت فيما يعرف بالاقتصاد الرقمي موضحة أن صناعة المحتوى يندرج تحتها القيام بصناعة فيديوهات أو مقاطع صوتية أو موسيقية أو البث المرئي أو الصوتي أو عن طريق المدونات الإلكترونية سواء المكتوبة أو المرئية علاوة على نشر وبث معلومات في سياقات محددة على المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل أو الكومبيوتر.

ضرائب اليوتيوبرز على صافي الربح

وأوضحت الضرائب المصرية في مثال لشرح المعالجة الضريبية لصانع محتوى على اليوتيوب في حالة إمساك دفاتر محاسبية منتظمة حصل على مبلغ من منصة غير مقيمة في مصر مبلغ قدره 100ألف جنيه مصري ويستخدم منزله في ممارسة نشاطه وبلغت التكاليف التي ينفقها والمصروفات المؤيدة بالمستندات في صناعة المحتوى الخاص به.

وأكدت الضرائب أن صافي الربح الخاضع لضريبة الدخل يتم بخصم تكاليف على سبيل المثال 24 ألف جنيه مرتب مساعد و7500 جنيه مصروفات كهرباء و500 جنيه مصروف صيانة الكاميرا وتبرعات للحكومة بـ700 جنيه بالإضافة إلى إهلاك معدات وأجهزة كمبيوتر بقيمة 500 جنيه لتصبح إجمالي التكاليف السنوية 26500 جنيه تخصم من إجمالي الربح الذي حصل عليه من المنصة غير المقيمة بقيمة 100 ألف جنيه ليصبح الربح الصافي هو 73500جنيه يخصم منه 700 جنيه تبرعات إلى الحكومة يصبح الربح الصافي الخاضع للضريبة هو 72800 جنيه.

يوتيوبر بيكسب 100 ألف جنيه

وأشارت إلى أن نسبة الضريبة على صافي الربح للشخص الطبيعي تحسب بنسبة صفر % على المبلغ من جنيه وحتى 15 ألف جنيه بينما نسبة الضريبة على المبلغ من 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تعادل 375 جنيها بينما المبلغ من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه يخضع لنسبة ضريبة 2.5% بقيمة 1500 جنيه في حين تخصم نسبة ضريبة على المبلغ من 45 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه 15% بقيمة 2250 جنيه في حين تحسب نسبة الضريبة على المبلغ من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه بنسبة 20% وتعادل قيمتها 4560 جنيه لتصل إجمالي الضريبة المستحقة إلى 8685 جنيه.