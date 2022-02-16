6 خطوات لـ إنشاء قناة جديدة على اليوتيوب.. اكسب «زي الإنفلونسرز»

تتوالى الأعوام، وتزداد سيطرة السوشيال ميديا على حياتنا اليومية بشكل كبير، خصوصا بعد انتشار الفيديوهات للأنفلونسرز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تمكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مقابل عدد المشاهدات، فضلا عن الهدايا التي ترسل لهم من جانب الشركات للترويج لها.

وأصبح الاتجاه السائد للراغبين في ربح الأموال الطائلة هو إنشاء قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخصوصا اليوتيوب، لإنتاج محتوى جديد يجذب المشاهدين، حتى يزداد عدد المشاهدة، ليحصل صاحب القناة على أموال طائلة، ونرصد من خلال هذا التقرير خطوات إنشاء قناة يوتيوب جديدة، للراغبين في الحصول على أموال طائلة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات إنشاء قناة جديدة على اليوتيوب

- يقوم الراغب في إنشاء قناة جديدة، بالدخول على موقع اليوتيوب من خلال الحاسوب أو الموبايل.

- ثم يختار الراغب في إنشاء قناة يوتيوب جديدة بالضغط على الأيقونة الخاصة بصورة الملف الشخصي الموجودة في صفحة اليوتيوب المفتوحة.

- تظهر أمام الراغب في إنشاء قناة يوتيوب صفحة يجرى من خلالها إدخال بعض البيانات الخاصة بصاحب القناة، والتي تتمثل في «الحساب الخاص بالمستخدم على موقع جوجل، الصورة الشخصية الخاصة بصاحب القناة، اسم القناة».

كيفية تسجيل القناة

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، يجرى الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل القناة، لتسجيلها.

- وبهذا يكون قد انتهى الراغب في إنشاء القناة على اليوتيوب من إنشاء القناة، ويصبح لديه القدرة على تصوير المحتوى الذي يرغب في نشره على اليوتيوب، وتحميله على القناة الخاصة به.

- ولكي يستطيع صاحب قناة اليوتيوب من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مثل تلك الأموال التي يحصل عليها الإنفلونسرز، عليه أن يقوم بنشر تلك الفيديوهات بعد نشرها على قناة اليوتيوب، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى يحصل على نسب مشاهدة عالية، تمكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من شركة اليوتيوب.