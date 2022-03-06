أشرف عبد الباقي أمام النواب: والله مسرح مصر بيخسر ولا أتهرب من الضرائب

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه ليس هناك اي اعتراض على دفع ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين في حالة تقاضي أجر مقابل الظهور، ولكن هناك اتهاما دائما بأن الفنانين يتهربون من الضرائب، قائلاً: "أنا دايما متهم بأني متهرب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة والذي شهد نقاشا بين النواب وممثل الحكومة والفنانين خلال مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين، وذلك بحضور الفنانين سميرة احمد ونجلاء بدر و بشرى وصبري فواز ولقاء سويدان واشرف عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية اشرف زكي.

أشرف عبد الباقي: لم أتقاضي أجرا عن ظهوري مع عمرو أديب

وتابع اشرف عبد الباقي " انا طلعت في برنامج الإعلامي عمرو اديب، ولم اتقاضى اجر عنه، والمحاسب القانوني طلب مني الضريبة عن اللقاء فقلت له انني لم اتقاضي اجر ورد المحاسب القانوني انه عليا ان اقدم ما يثبت انني لم اتقاضي اجر ولكن قلت له اثبت انت انني تقاضيت الاجر واستعنت بمقولة ان على المدعي البينة".

خسائر مسرح مصر

واشار الى ان مصلحة الضرائب طلبو منه ان يضع اجره كمخرج وممثل في مسرح مصر، وقال: قلت لهم اني المنتج وانا خسران في النهاية لان مسرح مصر يخسر ولكن طلبو الاجر ولو حتى باخسر وهو المسرح الوحيد الموجود كمسرخ خاص ومش جايب حتى تكلفة الإنتاج.

وتابع أشرف عبدالباقي في كلمته أمام النواب: "والله مسرح مصر بيخسر، انا في نظر الضراىب متهرب طول الوقت، وده مش حقيقي".