رئيس المنطقة الاقتصادية: البدء في المرحلة الثانية لرقمنة قناة السويس

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، إن مصر تستهدف تنفيذ التحول الرقمي الكامل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتسريع بهذا الأمر جاء بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع البنك الأوروبي الذي حرص على تنفيذ فكرة الشباك الواحد لتقديم الخدمات للمستثمرين، وتم هيكلة المنظومة لتفعيل منظومة الشباك الواحد.

تحقيق معدلات نمو في مختلف الموانئ

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه عرض على رئيس البنك الأوروبي فيديو لميناء السخنة للتعريف بالتطور الحادث في مصر، مبينا أنه خلال السنتين الماضيتين تم تحقيق تطوير كبير لحل المشكلة، مبينا أن هناك لجان فحص مشترك في الموانئ وتحقيق معدلات نمو في مختلف الموانئ وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين، موضحا أن الدولة تقدمت بالإعلان المسبق عن الشاحنات قبل حضورها في موانئ بورسعيد والسخنة من أجل تقديم خدمات لرجال الأعمال.

رقمنة جميع خدمات الشباك الواحد

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية من رقمنة قناة السويس، التي تهدف إلى رقمنة جميع خدمات الشباك الواحد، مؤكدا أن العمل يتم من خلال نافذة إلكترونية موحدة بين مختلف الموانئ، التي تكون خطوة مميزة لتسهيل كل طرق الدفع وشحن البضائع عبر مختلف الموانئ دون الحاجة للانتظار الطويل أو الرجوع إلى إدارات أخرى.