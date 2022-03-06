«اقتصادية قناة السويس»: «قفزات استثنائية» للتغلب على التحديات

ترأس المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة فى العام المالى الحالى 2021-2022، والأول عقب قرار إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، بحضور وزراء الكهرباء والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة الفنية والقانونية.

وأكد «زكى» أن الوقت الحالى يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

وأشار «زكى» إلى أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بمثابة جلسة تنسيقية لعرض ملخص أعمال مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية فى الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة بعض القرارات المهمة فى المرحلة المقبلة، موجهاً الشكر لأعضاء المجلس السابق لجهودهم فى تحقيق أهداف المنطقة وتحقيق التنمية.

وأعرب عن سعادته بوجود كوكبة من ذوى الخبرة الفنية والقانونية فى مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية، مما يسهم فى تسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع الهيئة لتوحيد الجهود فى سبيل تحقيق استراتيجية المنطقة.

واستعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، الملامح الرئيسية لأعمال مجلس الإدارة عن الأعوام المالية من 2018 حتى 2021، وأبرز القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها فى الهيئة، كما عرض استراتيجية وأهداف المنطقة والقطاعات الصناعية المستهدفة، وسلط الضوء على أهم مشروعات المنطقة، خاصة المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، والموقف المالى.