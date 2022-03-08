ضبط سلع فاسدة بأسيوط.. وتكثيف الحملات استعدادا لاستقبال شهر رمضان

تمكَّن فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط من ضبط مخزني مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة القيسارية بمدينة أسيوط يحتوي كل منها على كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال حملة شنتها وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة.

حملة مكبرة للمرور على مخازن السلع

وأوضح الدكتور وحيد مصطفى، المدير الوقائي، أنه تم التنسيق مع مراقبي الأغذية بالمديرية، وتم تشكيل لجنة من مفتشي أغذية غرب أسيوط بقيادة صلاح همام مراقب عام الأغذية بالمديرية، وتم المرور على مخازن المواد الغذائية بمنطقة المعلمين غرب اسيوط وتم ضبط 1280 كيلو عصائر بها ألوان بأسماء مختلفة وأطعمة مختلفة وكذلك تم ضبط 250 لتر خل محظور استعماله كما تم ضبط حوالى 100 كيلو سمسم به تغير بالخواص الطبيعية من حيث الرائحة واللون كما تم ضبط 1125 كيلو كزبرة مطحونة متغيرة في خواصها الطبيعية ومجهولة المصدر، كما تم إعدام 50 كيلو ترمس و50 كيلو بودرة بصل و50 كيلو توابل و50 لتر زيوت مختلفة.

وأخطر حي غرب أسيوط ومجلس المدينة بالغلق لعدم وجود ترخيص للمخزن وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على استمرار وتكثيف الجهود لضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مضيفا أن الحملات مستمرة وتمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستخدام الآدمي، مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين وفقًا للقانون.