«صحة أسيوط» تنشر فرق تطعيم أمام الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

نشرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سيارات فرق التطعيم بلقاح كورونا المتنقلة وذلك بمحيط كنائس ومطرانيات المحافظة تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد وقداسة صلاة العيد.

وتستعد الكنائس بكل طوائفها بمحافظة أسيوط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك في ظل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يستقبل القائمون على شؤون الكنيسة من شماسين وخدام فضلاً عن الآباء الكهنة الأقباط والمصلين.

وأقامت كنائس أسيوط «مداخل» للأبواب الرئيسية التي تستقبل خلالها المعيدين لتسهيل دخولهم وخروجهم خاصة مع زيادة الأعداد؛ فيما انتشرت لافتات الترحيب والتهنئة بالعيد من قبل شخصيات عامة من المسلمين والأقباط.

وترأس صباح اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ورئيس دير العذراء بجبل درنكة، قداس برامون الميلاد من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط.

الأنبا يؤانس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ويترأس، مساء اليوم، الأنبا يؤانس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكنيسة كاتدرائية الملاك ميخائيل بشارع النميس بوسط مدينة أسيوط.

أمن أسيوط ينهي استعداداته لعيد الميلاد المجيد

وأنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، استعداداتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معلنة حالة الاستنفار الأمني، ورفع درجة الاستعداد للقصوى لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد.

وبدأت قوات الأمن في الانتشار، وكثفت من تواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات بمحافظة أسيوط، ومشطت فرق المنطقة ومنعت وقوف السيارات في محيطها.