صحة أسيوط: ضبط 75 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بأبوتيج

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط براميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن دون ترخيص بقرية النخيلة مركز أبوتيج أسيوط.

ورود معلومات بوجود مخزن دون ترخيص

وكانت وردت معلومات لضباط مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط مفادها وجود مخزن مملوء ببراميل المخلل والملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تقنين الإجراءات وإعداد حملة

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد حملة من ضباط الرقابة الإدارية وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمحافظة وتم المرور على أماكن بيع المواد الغذائية وضبط حوالي 75 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحوالي واحد طن ملح سياحات محظور استخدامه و50 لتر خل صناعي محظور استخدامه و50 كيلوجرام ملح ليمون محظور استخدامه وحوالي 200 برميل محظور استخدامه وذلك داخل مخزن دون ترخيص بقرية النخيلة مركز أبو تيج.

الحملات لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة

ومن جانبه، أكد دكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التي شدد فيها على تكثيف الحملات على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية وتكليف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية في نطاق قرى ومدن محافظة أسيوط للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.