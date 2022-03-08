مصرع سبعيني ومقتل عنصرين شديدي الخطورة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، حادثين مختلفين بمركزي جرجا والمراغة، وجاء الحادث الأول عندما لقى مزارع سبعيني مصرعه، إثر تشغيله ماكينة ري بأرضه الزراعية بناحية مركز جرجا، التف جلبابه على جزء من ماكينة الري ما أدى لاصطدامه بها ووفاته.

مزارع سبعيني

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، من مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز بوفاة «جابر. م. ع. ع»، 70 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية.

وأفاد كل من نجل عمومته «جمال. ض. ا»، 60 عامًا،، مزارع، شاهد واقعة، وشقيقه «رمضان. م. ع»، 64 عامًا، مزارع، ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية، التف جلبابه على جزء من ماكينة الري ما أدى إلى وفاته، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عناصر إجرامية

وجاءت الواقعة الأخرى، لقي عنصرين شديدي الخطورة مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية بدائرتي مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي من تحديد أثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وعلى الفور بعد تحديد مكان تواجدهما بدائرتي مركز شرطة «جزيرة شندويل – المراغة» بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، الأمنية اللازمة لضبط المتهم.

وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعُثر معاهما على «2 بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض - كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة».

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.