أخبار سوهاج اليوم.. غرق شاب وخطيبته وانتهاء أزمة الجزارين بجرجا

شهدت محافظة سوهاج عدة أحداث مهمة، اليوم الجمعة، وكان أبرزها اليوم غرق شاب وخطيبته في نهر النيل بدائرة مركز طما شمال سوهاج، إثر سقوط الفتاة في نهر النيل ومحاولة خطيبها إنقاذها ليغرق معها، وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا من إنهاء أزمة الجزارين الذين امتنعوا عن بيع اللحمة للمواطنين، بسبب اعتراضهم علي إعدام عجل مصاب بمرض نادر ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتم توفير اللحوم للمواطنين من مجلس المدينة وتم عقد لقاء مع الجزارين وعادوا للعمل مرة أخرى.

قصة شاب وفتاة تتصدر أخبار سوهاج

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج قصة الشاب الذي غرق بصحبة خطيبته في نهر النيل في مركز طما، وتصدرت الواقعة أخبار سوهاج اليوم الجمعة، خاصة أن الفتاة وخطيبها لم يتم العثور على جثتيهما.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جهودها لانتشال الجثتين، وأكد شهود العيان أن الشاب وخطيبته كانا يتناولان الطعام علي ضفة نهر النيل، برفقة أسرتيهما، وأثناء سير الفتاة بصحبة خطيبها انزلقت قدماها، واختل وتوازنها وسقطت في المياه وأسرع خطيبها محاولا إنقاذها إلا أنه غرق معها.

وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط المباحث وتبين من الفحص غرق كل من «نصرى. م» 18 عامًا، وخطيبته «نصره. ح. ق» 17 عامًا، ويقيمان بدائرة مركز طما، وأشارت التحريات إلى أن الفتاة كانت تتنزه برفقة خطيبها وأسرتيهما، وتناولا الطعام على ضفة النهر وأثناء سير الشاب وخطيبته اختل توازنها وسقطت في نهر النيل وسارع خطيبها محاولا إنقاذها إلا أنه غرق معها.

أزمة الجزارين بجرجا

أزمة الجزارين كانت من بين أخبار سوهاج التي حازت اهتماما اليوم الجمعة، بعد أن تمكن مجلس مدينة جرجا، بتوجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، من إنهاء ازمة مقاطعة الجزارين لمجزر جرجا عقب إعدام عجل ثبت بالكشف البيطري عليه انه مصاب بمرض نادر.

ووفر مجلس المدينة اللحوم للمواطنين كميات بسعر 100 جنيه للكيلو، بعد توقف الجزارين عن البيع، وعقدت جلسة للجزارين بمجلس المدينة انتهت بعودتهم للعمل مرة أخرى، والذبح مرة أخرى داخل المجزر.

الجزارون البالغ عددهم 15 جزارا اعترضوا على إعدام عجل يبلغ ثمنه 32 ألف جنيه، مدعين وجود تعنت من إدارة المجزر، ورفضوا الكشف البيطري وأعلنوا مقاطعتهم لمجزر جرجا، وعدم التعامل معه.

عاطف السمطي، رئيس مدينة جرجا، تدخل بناء علي تكليف من المحافظ، وتم توفير كميات من اللحوم لسد احتياجات المواطنين بسعر 100 جنيه للكيلو، وتم إرسال لجنة من إدارة الطب البيطري بالمحافظة، لتوقيع الكشف الطبي مرة أخرى على العجل، وتبين عدم صلاحيته للاستهلاك، وتم صدور قرار بإعدامه، لإصابته بمرض حويصلات الديدان السنوبارية «الساركوسيست»، وهو مرض نادر ينتقل ما بين الإنسان والحيوان، والادعاء بتعنت مسؤولي المجزر.

وتم عقد لقاء مع الجزارين وتأكيد عدم صلاحية لحوم العجل للاستهلاك الآدمي، وتفهم الجزارين الموقف، عادوا مرة أخرى للذبح في المجزر وفتحوا محالهم مرة أخرى.