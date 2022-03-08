الفنان كريم سرور يكشف عن تطورات حالته الصحية: بتسوء أوي ادعولي

كشف الفنان كريم سرور عن تطورات حالته الصحية، بسبب معاناته من ألم شديد في القولون خلال الأيام الماضية، مشيرًا أن حالته الصحية تسوء، مطالبا جمهوره بالدعاء له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب كريم سرور عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «ياااااااااااااااااااااارب ، أدعولي يا جماعة أرجوكم أنا حالتي بتسوء أوي».

كريم سرور يكشف عن معاناته الشديدة من ألم القولون

وكان «سرور»، قال بالأمس إنه يعاني من ألم شديد في القولون، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «أنا بعتبر ألم القولون العصبي هو أشد أنواع الألم اللي بمر بيهم فى حياتي، حرفياً بعتبره تكفير ذنوب، مش لشدته أو لأنه بينتشر في الرقبة والضهر والكتفين والضلوع وبيزيد مع كل نفس و أقل حركة، لأ مش عشان كدة بس ، عشان ملوش مسكن فعال و لحظى و عشان كمان بيستمر بالأيام».

وتابع كريم سرور: «أقل نوبة ألم قولونية عصبية بتجيلى بتقعد من 4 لـ5 أيام وكدة يبقى وقت قليل جداً لإنها أحياناً بتستمر حتى أسبوعين ومرة قعدت حوالى 25 يوم ومع تغيير الطاقم الطبي ونوع العلاج على مدار 14 سنة وكل ما أقول وصلت لحل نهائي من غير ما أستسلم للعقاقير المهدئة عصبياً (اللي أكيد اتكتبلي عشرات المرات كحل جذري)، أتفاجئ في النهاية بنوبة قولونية حادة دون أي أسباب.. وصرخ بقى والطم يا كيكو على وشك من الألم لحد ما يبانلك صاحب».

الانتحار أهون من الألم

واختتم حديثه بـ: «والله يا جماعة بدون أدنى مبالغة ولا ليكم عليا حلفان أحياناً بقعد بالساعات بحاول بس أقوم أخش الحمام من شدة الألم مع كل حركة، دعواتكم بقى عشان الانتحار بقى أهون من الألم الحاد المستمر ده دون معرفة علاج، يارب».