خالد عبدالغفار يكشف عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري: بنجهزه للعملية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم.

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وقال «عبدالغفار» إن الحالة الصحية للفنان سمير صبري مستقرة، ويخضع حاليًا للإجراءات الخاصة بالعملية الجراحية، مضيفا: «سمير صبري فنان محترم ومحبوب عند الناس كلها، وأول ما عرفنا الخبر جالنا تكليف فورا من سيادة الرئيس بالتعامل مع الحالة، وإحنا يوميا بيجيلنا من 7 لـ10 حالات تكليف من الرئيس، كلها حالات بتحتاج إلى رعاية، أما بالنسبة لحالة أستاذ سمير إحنا تابعناها في المستشفى اللي كان موجود فيه، لحد ما نقلناه مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وهو الآن يحضر إجراءات العملية الجراحية، والحمد لله حالته مستقرة جدا وإحنا بنتابع حالته يوم بيوم عشان نقدر نطمن عليه».

سمير صبري يعاني من أزمة صحية

وكان الفنان سمير صبري تعرض الأيام الماضية لأزمة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، بسبب معاناته من مشاكل في القلب نتيجة الأدوية التي كان يخضع إليها طوال العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان، كما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة وعلاجه على نفقة الدولة، ويجري الآن التحاليل والفحوصات اللازمة لإجراء العملية.

سمير صبري يوجه رسالة لجمهوره

كما قدم الفنان سمير صبري رسالة صوتية إلى جمهوره لطمأنتهم على حالته الصحية من داخل المستشفى، وذلك قبل خضوعه إلى عملية جراحية في القلب الفترة المقبلة.

وعن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، قال من خلال جريدة «الوطن»: «أنا بطبيعتي مابحبش أبقى عيان، لكن رغم إن أنا عيان أنا هبقى مش عيان عشانكم، وهخف برضه عشانكم، بدعواتكم ووجودكم معايا، ونفسكم معايا».